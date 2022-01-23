استطلاع: شعبية ماكرون تتراجع إلى 37% مع اقتراب الانتخابات الفرنسية

تراجعت نسبة تأييد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على إجراء الجولة الأولى من الانتخابات في البلاد.

وجاء في نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيفوب لصالح صحيفة جورنال دو ديمانش نُشرت اليوم الأحد أن نسبة تأييد ماكرون تراجعت إلى 37% في يناير مقابل 41% قبل شهر واحد، بينما ارتفعت نسبة المعارضة ضده إلى 60% .

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذا هو أكبر انخفاض في نسبة التأييد في هذه الاستطلاعات منذ مارس الماضي.

وأعرب 7% فقط ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم الشديد عن ماكرون، مقابل 30% أعربوا عن الاستياء الشديد، وجاءت نسبة التأييد مماثلة لمستويات الربيع الماضي.

واستطلعت مؤسسة إيفوب آراء 1952 شخصًا عبر الإنترنت وعبر الهاتف في الفترة من 14 إلى 20 يناير.

وأعلنت أن هامش الخطأ هو 2.2 نقطة مئوية بالزيادة أو النقصان.

ولا يزال تصنيف ماكرون أعلى من سلفيه فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي في الوقت نفسه عند اقتراب نهاية ولايتيهما.

وينظر إلى ماكرون، الذي لم يعلن رسميا بعد عن محاولته لإعادة انتخابه، على أنه متقدما على خصومه المحتملين في استطلاعات الرأي حول التصويت في الجولة الأولى.