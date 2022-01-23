أستاذ تطوير لقاحات: الجرعة المعززة تساعد في منع العدوى بنسبة 70%

قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ تطوير اللقاحات بأكسفورد، إن هناك تزايد في عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم نتيجة المتحور الجديد «أوميكرون».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن الجرعة التعزيزية الثالثة مهمة جدًا، وتستغرق من أسبوعين لثلاثة أسابيع حتى تتفاعل مع الجسم، لافتًا إلى أنها تساعد في منع العدوى بنسبة 70%.

وتابع، أن المصاب بكورونا يمكنه الحصول على اللقاح بعد مدة من شهرلـ 3 أشهر، مضيفًا أن الإصابة بأوميكرون تعطى مناعة جيدة حتى ضد المتحورات الأخرى.

ولفت إلى أن متحور أوميكرون يعتبر أفضل عدوى طبيعية ضد السلالات الأخرى المثيرة للقلق، لذلك هناك اتجاه لصناعة لقاح ضده.