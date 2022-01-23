استمرار حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة رغم الأمطار وانخفاض درجات الحرارة

قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أحمد بريقع، إن حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة مستمرة رغم هطول أمطار غزيرة وانخفاض درجة الحرارة.

وأضاف بريقع - في تصريح اليوم الأحد - أن "عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم".

ووجه رئيس هيئة الميناء، الربان طارق شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد؛، لتلقي أية إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال؛ حفاظا على الممتلكات والأرواح، وسلامة الملاحة البحرية.

من جهته، قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إنه جرى رفع درجة الاستعداد والطوارئ على مستوى الأحياء؛ للتعامل مع موجة الطقس السيئ.. موجها جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أية حالات طارئة؛ تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، واستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.. وتتعرض المحافظة لنوة ممطرة تستمر لمدة 3 أيام تصاحبها رياح غربية.