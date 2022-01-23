ممثلو طالبان يصلون إلى أوسلو لإجراء مباحثات بشأن الوضع في أفغانستان

وصل ممثلو حركة طالبان إلى العاصمة النرويجية أوسلو لبدء مباحثاتهم بشأن الوضع في أفغانستان.

وذكرت شبكة ان ار كيه النرويجية اليوم الأحد أن الوفد وصل إلى فندق تقام فيه المؤتمرات بشمال غرب المدينة.

ومن المتوقع أن يلتقى مسؤولو طالبان خلال المباحثات، المقرر أن تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، أفغان من بينهم نساء وصحفيون ونشطاء حقوقيون.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها مسؤولو الحركة بوفد لدولة غربية، منذ الاستيلاء على السلطة في أفغانستان العام الماضي.

وبحسب معلومات من شبكة ان ار كيه، فإن لقاء المسؤولين بوزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلد من عدمه أثناء زيارتهم سيعتمد على كيفية سير اللقاءات الأولى.

وكانت الوزيرة قد دافعت عن دعوة الوفد، وقالت إنه لا يمكن محاسبة حركة طالبان على أفعالها سوى عبر الحوار. وتأمل الوزيرة في تحسن وضع النساء في أفغانستان عبر الجهود الدبلوماسية.

وقال القائم بأعمال وزير خارجية طالبان أمير خان متقي في رسالة مسجلة قبل التوجه إلى النرويج إنه تم دعوته لزيارة أوسلو مع وفد مؤلف من 15 عضوا، وسوف يلتقى بممثلين للنرويج والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بالإضافة إلى مواطنين أفغان.

وأضاف أنه يأمل أن تكون الزيارة بداية علاقة إيجابية بين طالبان وأوروبا.