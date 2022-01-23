الكاف يدعو مرتضى منصور لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدعوة لمرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل حضور نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ 33.

وجاء في بيان رئيس الزمالك عبر حسابه على موقع فيسبوك: "تلقى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ 33 المقامة حاليا بالكاميرون والمقرر لها السادس من فبراير المقبل".

يذكر أن منتخب مصر سيلتقي مع كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، على أن يتأهل الفائز لملاقاة الفائز من لقاء المغرب أمام مالاوي.