كوريا الجنوبية تسجل ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

قفزت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إلى ثاني أعلى عدد إصابات يومية منذ بداية الجائحة، في ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 7630 إصابات جديدة بكوفيد-19، من بينها 7343 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 733 ألفا و 902، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويمثل عدد إصابات اليوم الأحد ثاني أعلى حصيلة يومية منذ 15 كانون الأول/ديسمبر والذي شهد تسجيل 7848 إصابة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 11 حالة وفاة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6540 حالة وفاة.

واستقر عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد-19 عند 431 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 8ر43 مليون شخص أو 4ر85 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 23ر25 مليون شخص أو 2ر49% جرعات تعزيزية.