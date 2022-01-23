ألمانيا: أول ارتفاع لعدد مرضى كورونا بأقسام الرعاية المركزة منذ منتصف ديسمبر

ارتفع عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في أقسام الرعاية المركزة في ألمانيا وذلك لأول مرة منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وحسب التقرير اليومي لسجل الرعاية المركزة، فقد وصل عدد مرضى كوفيد-19 الذين تم تسجيلهم في أقسام الرعاية حتى اليوم الأحد إلى 2426 مريضا بزيادة بمقدار 28 مريضا مقارنة بأمس السبت.

كان آخر ارتفاع تم تسجيله في هذا التقرير اليومي في الثالث عشر من الشهر الماضي حيث ارتفع عدد مرضى كورونا في أقسام الرعاية المركزة بمقدار 21 مريضا ليصل إلى 4926 مريضا، وفي أعقاب ذلك أخذ العدد في الانخفاض بشكل مطرد.

وحتى الآن لم يتضح أثر موجة متحور كورونا الجديد "أوميكرون" على أقسام الرعاية المركزة، لكن هذا الوضع يمكن أن يتغير الآن.

كان خبراء يحذرون دائما من إمكانية عودة الارتفاع في أعداد مرضى كورونا داخل أقسام الرعاية المركزة مع الارتفاع السريع لعدد حالات الإصابة بالعدوى حتى مع قلة تسبب أوميكرون في حدوث مسارات خطيرة للمرض مقارنة بمتحور دلتا الذي كان مهيمنا على وضع العدوى في الفترة السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن معدل مرضى كورونا الذين دخلوا المستشفيات للعلاج لكل مئة ألف نسمة في أسبوع عاود الارتفاع على نحو ملحوظ في الأيام الماضية حيث ارتفع هذا المعدل على مستوى ألمانيا من 14ر3 يوم الاثنين الماضي إلى 77ر3 مريض أول أمس الجمعة، وهناك تفاوتات كبيرة في هذا المعدل على المستوى الإقليمي.