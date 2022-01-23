إيران تسدد رسوم عضوية الأمم المتحدة من أموال مجمدة في كوريا الجنوبية

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن إيران سددت الرسوم المتاخرة عليها للأمم المتحدة من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية في خطوة تعيد لها حق التصويت على الفور.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن ايران تقدمت بطلب طارئ إلى كوريا الجنوبية في 13 كانون الثاني/يناير الجاري من أجل استخدام أموال طهران في سول لدفع المتأخرات عليها بعد أن أبلغتها الأمم المتحدة بانها سوف تخسر حقها في التصويت .

يشار إلى أن إيران لها مستحقات تبلغ 7 مليارات دولار مقابل شحنات البترول مجمدة في مصرفين بكوريا الجنوبية-- البنك الصناعي الكوري الجنوبي وبنك ووري-- بسبب العقوبات الأمريكية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات ضد إيران في عام 2018 عندما انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عام 2015 بين إيران والقوى الخمس الكبرى في العالم.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية إنه تم سداد 18 مليون دولار إلى الأمم المتحدة يوم الجمعة كجزء من رسوم العضوية المتاخرة باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بعد مشاورات مع المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وأمانة الأمم المتحدة.