انطلاق عملية أمنية عراقية واسعة لملاحقة فلول داعش في ديالي

أعلنت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، إطلاق عملية أمنية واسعة من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول داعش في حوض العظيم.

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ألوية الحشد الشعبي والتشكيلات الساندة لها انطلقت صباح اليوم، بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش في حوض العظيم بجزأيها الشرقي والغربي".

وأضاف أن "القوات المشاركة بالعملية اللواء الرابع والثالث والعشرين ولواء نداء ديالى والقوة الخاصة بقيادة عمليات ديالى مسندة من قبل صنوف وخدمات القيادة والاستخبارات والمدفعية ومكافحة المتفجرات"، لافتا إلى أن "العملية جاءت لملاحقة فلول داعش بعد التعرض الغادر الذي طال أبطال الجيش العراقي في ناحية العظيم".

وأوضح أن "العملية تهدف إحكام الطوق ومسك خط صد على حوض نهر العظيم بجزأيها الشرقي والغربي ومسك خط النعمان وصولا الى مصب نهر العظيم لنهر دجلة جنوبا"، مشيرا إلى أن "العمليات ستستمر رغم انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو والتضاريس المعقدة والحركة الصعبة داخل الادغال والمسطحات المائية ضمن نطاق العمليات".

وتابع الموسوي :"اللواء 52 شارك في العملية ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي والفوج النهري التابع لمحور الشمال بهدف إسناد قوات قيادة عمليات ديالى وفرض طوق أمني لمنع تسلل الإرهابيين الدواعش ضمن نطاق العمليات في حوض حاوي العظيم".

وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن هجوم شنه على موقع للجيش العراقي في منطقة أم الكرامي بناحية العظيم في محافظة ديالي (57 كم شمال شرقي بغداد) فجر أول أمس الجمعة ما أدى إلى مقتل 11 جنديا بينهم ضابط .

ومازال تنظيم داعش ينشط في العراق رغم إعلان الحكومة القضاء عليه عسكريا في البلاد في ديسمبر عام 2017.