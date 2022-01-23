الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار غدا الاثنين

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الاثنين، يشهد تراجع درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، مؤكدة أن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن غدا الاثنين يشهد طقسا شديد البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، باردا على شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، على أن نشهد طقسا شديد البرودة ليلا على سائر الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.