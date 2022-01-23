آلاف المزارعين يتظاهرون في إسبانيا احتجاجا على السياسة الزراعية

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تظاهر آلاف المزارعين في إسبانيا احتجاجا على السياسة الزراعية للحكومية المركزية اليسارية.

وتوجه المزارعون ومربو الماشية اليوم الأحد على متن جرارات وعربات تجرها الثيران والحمير عبر شارعي باسيو ديل برادو وباسيو دي لا كاستيلانا الشهيرين في العاصمة الإسبانية مدريد قبل أن يتجمعوا أمام مبنى وزارة الزراعة.

وقال كارلوس بوينو الأمين العام لرابطة أصحاب المصالح (ألما رورال) التي دعت إلى الاحتجاج إن "الزراعة تموت".

وبحسب بيانات الحكومة، فقد شارك نحو 6000 شخص في المسيرة بينما قالت الرابطة إن عدد المشاركين يبلغ عشرات الآلاف.

وانتقد بوينو سياسة حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز المتعلقة بالزراعة والبيئة وحماية الحيوان وقال إنها "أضرت بنا بشدة"، وندد بقوانين قال إنها " منبثقة من أيدولوجية يُحْتَمَل أن تكون راديكالية، وتتوجه بحسب تصور لا علاقة له بالحياة على الأرض".

وأضاف بوينو أن هذه القوانين تعاقب هؤلاء الناس "الذين يغذون المدن".

يذكر أن الرابطة لها عدة مطالب من بينها تحسين الدعم المقدم للمنتجات الوطنية وحظر استيراد المواد الغذائية من الدول ذات التشريعات المتساهلة وتخفيف قوانين الصيد وتربية الحيوانات من أجل التمكن من مكافحة الذئاب التي تقتل نحو 21 ألف عجل سنويا وفقا لبيانات الرابطة، الأمر الذي يتسبب في خسارة مادية بقيمة 9 مليون يورو.

وتحظى هذه المطالب بدعم الأحزاب المحافظة واليمينية الشعبوية.

من جانبه، طالب زعيم المعارضة الإسبانية بابلو كاسادو على تويتر بـ"التوقف عن احتقار" المزارعين ومربيي الماشية والصيادين.

يذكر أن إسبانيا واحدة من أكبر دول الإنتاج الزراعي في غرب أوروبا

ووصل عدد العاملين في قطاع الزراعة وتربية الماشية في إسبانيا مؤخرا إلى نحو 800 ألف شخص وفقا للبيانات الرسمية.