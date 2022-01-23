كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن نحو ألف إسرائيلي انتقلوا للعيش في دبي بدولة الإمارات خلال العام الماضي من بين حوالي 4 آلاف يهودي يعيشون حاليا في الإمارة الخليجية.

وبحسب ما أوردته القناة "12"، فإنه "منذ توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية، وقع الإسرائيليون في حب الإمارات العربية المتحدة وخاصة دبي، ونقل عدد غير قليل منهم حياتهم إليها ويعملون في السياحة والمطاعم والعقارات وأيضا في أشياء أقل قانونية".

وأضافت: "ليس هناك شك في أن اتفاقيات الإبراهيمية الموقعة منذ أكثر من عام بقليل بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من عمليات الإغلاق في البلاد، جعلت دبي مركزا للحج بالنسبة للإسرائيليين. مكث الكثيرون هنا لفترات طويلة وبعضهم نقلوا حياتهم إليها".

وتابعت "تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 1000 إسرائيلي قد انتقلوا إلى الإمارات، وخاصة في دبي... حيث يعملون في مطاعم، بعضها يديرها طهاة إسرائيليون يعيشون في الدولة، وفي السياحة والعقارات وتجارة الألماس والذهب والفنادق وغيرها، في المجموع، يعيش حوالي 4000 يهودي في دبي".