المفوضية الأوروبية توافق على صرف 271 مليون يورو كتمويل مسبق لفنلندا

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، على صرف 271 مليون يورو لفنلندا في شكل تمويل مسبق، وهو ما يعادل 13% من المخصصات المالية للدولة في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF)؛ للمساعدة في بدء تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة في خطة تعافي فنلندا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتعهدت المفوضية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي، بضخ مزيد من المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة التعافي والقدرة على الصمود في فنلندا، حيث من المقرر أن تتلقى الدولة 2.1 مليار يورو إجمالاً، تتكون بالكامل من المنح على مدى عمر خطتها.

وأوضح البيان أن المفوضية جمعت منذ يونيو الماضي 71 مليار يورو لصالح صندوق الجيل القادم عبر سندات الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، 12 مليار يورو منها من خلال إصدار السندات الخضراء الأولى من نوعها على الإطلاق في الصندوق، وتتوقع المفوضية إصدار 50 مليار يورو من سندات الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل بين يناير ويونيو من العام الحالي، على أن تستكمل بسندات الاتحاد الأوروبي قصيرة الأجل، بالإضافة إلى ذلك يوجد لدى المفوضية حاليًا حوالي 20.5 مليار يورو من سندات الاتحاد الأوروبي المستحقة.

ومرفق "RRF" هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة كورونا، عبر توفير 800 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان أن التمويل الأخير لفنلندا يدعم الاستثمارات والإصلاحات التي من المتوقع أن يكون لها تأثير تحولي عميق على اقتصاد فنلندا ومجتمعها، من بين ذلك مشاريع لتأمين التحول الأخضر، حيث تدعم خطة فنلندا التحول الأخضر من خلال استثمارات بقيمة 319 مليون يورو في إزالة الكربون من قطاع الطاقة، وتحديداً في نقل الطاقة وتوزيعها وفي تقنيات الطاقة الجديدة.

كما سيتم استثمار 156 مليون يورو في الهيدروجين منخفض الكربون على طول سلسلة قيمة الهيدروجين، وكذلك في التقاط الكربون وتخزينه واستعادته، والهدف من هذه الاستثمارات هو المساهمة في هدف فنلندا المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2035.