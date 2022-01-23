اتحاد الكرة: نناقش رؤية عصام عبدالفتاح لتطوير التحكيم خلال ساعات

صرح محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأن مجلس الجبلاية سيعقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، من أجل رؤية مقترحاته بشأن ملف تطوير منظومة التحكيم، في ظل الانتقادات المستمر من الأندية.

وقال بركات، في تصريحاته عبر قناة "المحور": "تواصلت مع عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام وتحدثنا عن أهمية عقد جلسة معه، ونرى مقترحاته للتطوير خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "المنظومة التحكيمية من أولويات عملنا، وسنعقد مع عبد الفتاح جلسة لرؤية مقترحاته بشأن تطوير منظومة التحكيم".

وشدد: "المجلس الحالي يسعى لتطوير منظومة كرة القدم في مصر بجميع المسابقات، والتحكيم عنصر قوي من عناصر اللعب يجب تطويره بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية".

وحول نتائج قرعة التصفيات النهائية لكأس العالم، وصدام مصر مع السنغال، أجاب: "لا نريد وضع ضغوطات على كيروش، تحدثت معه بصفة شخصية عن الدعم والثقة في المدرب واللاعبين واستطاعتنا المنافسة على البطولة".

واسترسل: "رد فعل الشارع المصري ووجود حالة من التفاؤل جاء بناءً على نتائج السنغال في كأس أمم إفريقيا والمستوى الفني لهم لذلك المتغيرات كثيرة ولا يمكنك توقع حالة أي منتخب خلال شهر مارس".

واختتم: "لا يمكن تصنيف السنغال في الوقت الحالي، حالة منتخب مصر تختلف وجميع المباريات ستكون قوية، المواجهات الفاصلة في تصفيات كأس العالم خارج التوقعات نظرًا لقوة جميع المنتخبات".

ويستعد المنتخب لمواجهة كوت ديفوار، في السادسة من مساء الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون وحتى 6 فبراير المقبل.