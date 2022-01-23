متعب: تتويج محمد صلاح بأمم إفريقيا سيمنحه جائزة أفضل لاعب في العالم

قال عماد متعب، نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، وعضو رابطة الأندية المحترفة الحالي، إن فوز محمد صلاح مع الفراعنة بلقب كأس الأمم الإفريقية في نسخته الحالية، المقامة بالكاميرون، سيمنحه جائزة أفضل لاعب في العالم .

وقال متعب في تصريحاته التلفزيونية، عبر "أون تايم سبورتس": "لا يوجد شك محمد صلاح من أفضل اللاعبين بالعالم وهو يبذل مجهودًا كبيرًا مع المنتخب، فهو لا يقصر مع المنتخب ويلتحم مع اللاعبين للحصول على الكرة وهو ما ظهر جيدًا بمباراة السودان".

وتابع: "أوجه لصلاح رسالة بأن يسعى لقيادة المنتخب للتتويج بالبطولة والتي ستحسم له جائزة أفضل لاعب في العالم".

وواصل: "أتمنى أن نتوقف عن الانتقادات للاعبين أو المنتخب لحين الإنتهاء من البطولة وحصولهم على الفرصة كاملة".

وشدد: "مباراة السنغال صعبة جدًا جدًا، والعامل النفسي والمعنوي مهم من أجل تهيئة الاجواء للفوز في مباراتي المرحلة الأخيرة من الصتفيات والصعود إلى كأس العالم، ولكن الأهم حاليًا أن يفكر المنتخب بكأس أمم أفريقيا ومباراته أمام كوت ديفوار".

واسترسل: "المنتخب حصل على أطول فترة راحة في تاريخ مشاركته بكأس أمم إفريقيا وهي ميزة جيدة قبل لقاء كوت ديفوار".

واختتم: "أتمنى كيروش يوفق في اختياراته لتشكيل المباراة واختيار الأنسب للقاء، منتخب كوت ديفوار لديه ثغرات في خط الدفاع لو لعبنا بشكل منظم ونجحنا في استغلال المساحات في دفاع الفرق المنافسة سنقدم أداء جيد ونفوز، ولدينا لاعبين لديهم الحل ولا بد من تركيز كل اللاعبين في مباراة كوت ديفوار".