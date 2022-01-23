مصفاة النفط النيجيرية العملاقة دانجوتي تبدأ الإنتاج في الربع الثالث من 2022

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تبدأ مصفاة النفط النيجيرية العملاقة الجديدة دانجوتي تكرير النفط الخام في الربع الثالث من 2022، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال أليكو دانجوتي، أغنى رجل في أفريقيا، في بيان موجز في المصفاة الواقعة في لاجوس إن الأعمال الميكانيكية اكتملت في المصفاة و"نأمل في أن ندخل السوق قبل نهاية الربع الثالث".

وأوضح دانجوتي أن المصفاة ستعمل بقدرة تكرير 540 ألف برميل نفط يوميا. وأضاف: "يمكن أن يبدأ الإنتاج بكامل طاقته بحلول نهاية العام أو مطلع 2023".

وتستعد المنشأة، التي تقدر تكلفة إنشائها بـ 19 مليار دولار أمريكي، للعمل بقدرة 650 ألف برميل يوميا.

وسيكون ناتج المصفاة أكثر من الطلب في نيجيريا وسيحول أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا إلى مصدر للخام المكرر.