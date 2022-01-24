ميدو: فوز تونس على نيجيريا يعتبر مفاجأة كبيرة

وجه أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، التحية للمنتخب التونسي بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 بالفوز على منتخب نيجيريا، بهدف دون رد في دور الستة عشر من المسابقة مساء اليوم الأحد.

وقال ميدو عبر تصريحات تليفزيونية: «منتخب تونس قدم مباراة كبيرة ضد نيجيريا رغم الغيابات العديدة في المنتخب التونسي بسبب إصابات فيروس كورونا، ولكن كان هناك قوة دفاعية كبيرة للمنتخب التونسي وكل التحية له».

وأضاف ميدو: «لاعبو منتخب تونس خاضوا مباراة نيجيريا بشكل منظم، ونجحوا في غلق عمق الملعب بطريقة رائعة ضد نيجيريا، وظلوا صامدين طوال الشوط الأول، وأعتبر أن فوز تونس على نيجيريا اليوم رغم الغيابات مفاجأة، يوسف المساكني سجل هدفا رائعا وهذه قيمة اللاعب الذي يعرف كيفية السيطرة على الكرة».

وكان منتخب نيجيريا مرشحا للتأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز في المباريات الثلاث، بينما بلغ منتخب تونس الأدوار الإقصائية ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وواصل المهاجم الدولي السابق «حارس بوركينا فاسو كوفي أهدى بلاده الفوز والتأهل إلى دور الثمانية في كأس الأمم لمواجهة تونس الفائز على منتخب نيجيريا، الانضباط كان سمة مميزة للمنتخب الجابوني في أمم أفريقيا، وقدم بطولة كبيرة».

ومن المقرر أن يلعب منتخب تونس ضد نظيره منتخب بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي بمدينة جاروا يوم السبت المقبل.