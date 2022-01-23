مقتدى الصدر يدعو الحكومة إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، "الحكومة إلى تعزيز قدرات الجيش، الذي يقع على عاتقه حماية العراق والشعب، وأن لا يقصر في مواجهة العدو الإرهابي".

وقال الصدر - في تغريدة على موقع المدونات المصغرة (تويتر) - إن "البعض يصدر شائعات بشأن خطورة العدو الإرهابي، وتضخيم الأمر وبث الرعب والطائفية بين أوساط الشعب العراقي".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الصدر القول إن مثل هذه الشائعات لا يجب أن تهتز لها عزيمة الشعب العراقي، وأن ما وصفه "سرايا السلام"، على استعداد للتعاون مع القوات الأمنية لردع أي خطر محتمل.