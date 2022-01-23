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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة لسرقة السيارات بالجيزة، اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير المباحث، تكوين (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الجيزة) تشكيل عصابي تخصص في إاتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع مُتخذين من دوائر (أقسام شرطة "الأهرام، والطالبية، وثان أكتوبر"، مركز شرطة أوسيم) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (فرد محلي وطلقتين من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم 7 وقائع سرقات بذات الأسلوب، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.