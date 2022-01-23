أعلنت وزارة الصحة التونسية إصابة 10 آلاف و31 شخصا بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 10 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية

وذكرت وزارة الصحة التونسية - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه تم إجراء 30 ألفا و462 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 32.93% ، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 2553 شخصا ، ليصل أجمالي المتعافين 718 ألفا و915 شخصا .

وأضافت أنّ إجمالي الوفيات بلغ - منذ ظهور الوباء - 25 ألفا و954 شخصا ، فيما بلغ اجمالي الإصابات 846 ألفا و761 شخصا، منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.

وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 706 حالات، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 158 حالة، و38 حالة علي أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

وفي السياق، أعلنت الصحة التونسية تطعيم 14 ألفا و12 شخصا باللقاح المضاد لكورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي الذين جرى تطعيمهم - منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي - بلغ 6 ملايين و187 ألفا و489 شخصا، حيث جرى تطعيم 4 ملايين و554 ألفا و222 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و633 ألفا و267 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة - منذ مارس الماضي - بلغ 12 مليونا و672 ألفا و586 جرعة، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.