بايرن يعزز صدارته للدوري الألماني برباعية في مرمى هيرتا برلين

عزز بايرن ميونخ موقعه في صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، عقب فوزه الكبير 4 / 1 على مضيفه هيرتا برلين، اليوم الأحد، في المرحلة العشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز لايبزج 2 / صفر على ضيفه فولفسبورج.

وارتفع رصيد بايرن، حامل اللقب في المواسم التسعة الأخيرة، إلى 49 نقطة في الصدارة، ليعيد فارق النقاط الست الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، في حين تجمد رصيد هيرتا برلين، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

وافتتح كورينتين توليسو التسجيل لبايرن في الدقيقة 25، قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البافاري 2 / صفر على فريقه العاصمة الألمانية. وواصل بايرن سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله الهدف الثالث عبر ليروي ساني في الدقيقة 75، فيما أضاف سيرج نابري الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 79، في حين أحرز الهولندي الشاب يورجن إيكيلينكامب هدف حفظ ماء الوجه لهيرتا في الدقيقة 80.

من جانبه، واصل لايبزج صحوته في البطولة، عقب تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، بعد تغلبه 2 / صفر على ضيفه فولفسبورج، في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد لايبزج إلى 31 نقطة في المركز السادس، متأخرا بفارق 3 نقاط عن يونيون برلين، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد فولفسبورج، الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة التاسعة على التوالي في البطولة، عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، بفارق نقطتين فقط أمام مراكز الهبوط.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح ويلي أوريان التسجيل في الدقيقة 76، فيما تكفل جوسكو جفارديول بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 84.

ويرجع آخر فوز لفولفسبورج في البطولة إلى السادس من نوفمبر الماضي، عندما تغلب 1 / صفر على ضيفه أوجسبورج في المرحلة الحادية عشر للبطولة.