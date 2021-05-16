 مشاورات رسمية برئاسة وزيري خارجية مصر وسلطنة عمان بمسقط - بوابة الشروق
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مشاورات رسمية برئاسة وزيري خارجية مصر وسلطنة عمان بمسقط

أ ش أ
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 11:43 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 11:43 ص

انعقدت صباح اليوم الأحد، جلسة مشاورات رسمية برئاسة وزيريّ خارجية ⁧‫مصر‬⁩ سامح شكري وسلطنة عُمان بدر البوسعيدي بمقر وزارة الخارجية العمانية وذلك بحضور وفديَ البلدين.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "بمقر وزارة الخارجية العُمانية...تنعقد الآن جلسة مشاورات رسمية برئاسة وزيريّ خارجية ⁧‫مصر‬⁩ وسلطنة عُمان، وبحضور وفديَ البلدين، للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلديّن، ولتبادل الرؤى حول سُبل دعم آليات العمل العربي المُشترك وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية".


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