مشاورات رسمية برئاسة وزيري خارجية مصر وسلطنة عمان بمسقط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انعقدت صباح اليوم الأحد، جلسة مشاورات رسمية برئاسة وزيريّ خارجية ⁧‫مصر‬⁩ سامح شكري وسلطنة عُمان بدر البوسعيدي بمقر وزارة الخارجية العمانية وذلك بحضور وفديَ البلدين.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "بمقر وزارة الخارجية العُمانية...تنعقد الآن جلسة مشاورات رسمية برئاسة وزيريّ خارجية ⁧‫مصر‬⁩ وسلطنة عُمان، وبحضور وفديَ البلدين، للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلديّن، ولتبادل الرؤى حول سُبل دعم آليات العمل العربي المُشترك وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية".