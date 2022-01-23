وزير الدفاع التركي: الولايات المتحدة لجأت إلى قرارات ستؤثر سلبا على علاقاتنا

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اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن قرارات الولايات المتحدة حول قضيتي "إس-400" ودعم "وحدات حماية الشعب" الكردية ستؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين.

وقال أكار، خلال مقابلة مع مجلة "إم 5" للدفاع والاستراتيجية المحلية، إن موقف واشنطن من "تنظيم غولن" و"وحدات حماية الشعب" الكردية أدى إلى زعزعة ثقة الرأي العام التركي تجاه الولايات المتحدة.

وأعرب أكار عن اعتقاده أن حصر العلاقات العسكرية التركية الأمريكية على الشأن السوري وشراء أنقرة منظومات الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400" سيكون "خطأ جسيما".

وشدد أكار على أن الولايات المتحدة "بدلا من حل هذه القضايا بطريقة تليق ببلدين حليفين لجأت إلى قرارات ستؤثر حتما على العلاقات الثنائية بشكل سلبي".

ولفت وزير الدفاع التركي إلى أن بلاده تدعم التعامل مع القضايا العالقة عبر الحوار وبما يليق بروح التحالف بين البلدين.

وأعرب أكار عن تطلع تركيا إلى مكافحة الولايات المتحدة التنظيمات الإرهابية دون التفريق بينها، وقطع دعمها لتنظيم "وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني" في سوريا.

وأضاف: "نتطلع إلى تعاون الولايات المتحدة مع تركيا العضو والحليف في الناتو لما يقرب من 70 عاما، بدلا من التعاون مع تنظيم وحدات حماية الشعب الإرهابي".