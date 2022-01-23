عدد المواليد في الجزائر يتراجع لأول مرة منذ 2014

تراجع عدد المواليد في الجزائر لأول مرة منذ 2014، فيما ارتفع عدد السكان المقيمين إلى 6ر44 مليون حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2021، مقابل 3ر44 مليون نسمة بتاريخ الأول من تموز/يوليو 2020.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم السبت، نقلا عن بيانات الديوان الوطني للإحصائيات عن تسجيل 992 ألف ولادة حية وذلك لأول مرة تحت عتبة المليون منذ سنة 2014، و236 ألف وفاة، و283 ألف زواج موثق عام 2020 مقابل 315 ألف حالة عام 2019 مسجلة تراجعا بأكثر من 10 بالمئة.

وأشار الديوان إلى أن النمو الطبيعي بلغ خلال هذه الفترة 756 ألف شخص، مسجلا معدلا قدره 71ر1 بالمئة، ليواصل انخفاضه المستمر منذ 2017، بسبب الارتفاع "المحسوس" في عدد الوفيات المسجلة، إضافة الى تراجع حجم الولادات الذي انتقل من 8ر23 بالألف سنة 2019 إلى 42ر22 بالألف سنة 2020.

كما لفت الديوان إلى أن التوزيع السكاني للمقيمين في الجزائر في كانون الثاني/يناير 2020 حسب الجنس، يظهر أن نسبة الذكور تتفوق على الإناث بـ7ر50 بالمئة من إجمالي عدد السكان. فيما يواصل مستوى الخصوبة لدى السيدات في سن الإنجاب منحاه التنازلي، حيث انتقل مؤشر معدل الخصوبة الكلي من 0ر3 إلى 9ر2 طفل لكل امرأة، وذلك خلال نفس فترة المقارنة.

بينما بلغ حجم وفيات الرضع 18 ألفا و700 حالة وفاة سنة 2020، مقابل 21 ألفا و30 حالة سنة 2019.

وتوقع الديوان أن يصل إجمالي عدد السكان المقيمين إلى 4ر45 مليون نسمة بتاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2022.