نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتي السياحة والهندسة

تفقد الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للدراسات العليا للعام الجامعي الجاري بكلية السياحة والفنادق.

وأكد حسن أن امتحانات الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق شملت التخطيط والسياسات السياحية، والسياحة في مصر، والفكر الديني في العصر اليوناني والروماني، كما شملت الامتحانات بكلية الهندسة الماجستير في العلوم الهندسية، ودكتوراة الفلسفة في العلوم الهندسية.

وأشار إلى إجراء الامتحانات وفق إجراءات احترازية، مشددًا على ضرورة التزام الدارسين بارتداء الكمامة الطبية، وموجهًا بتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب خلال فترة الامتحانات.