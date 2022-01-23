دمياط: إزالة 35 حالة تعد على أملاك الدولة بمركزى الزرقا وكفر البطيخ

ذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة مستمرة فى حملاتها للتصدى لحالات التعدى على أملاك الدولة و الأراضى الزراعية والبناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتعامل الحاسم مع هذا الملف.



وأضافت "المحافظ" أنه تم خلال الحملات المُنفذة اليوم والتى تأتى ضمن الموجة ال١٩ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، إزالة ٣٥ حالة تعد تابعين لولاية جسور النيل بمساحة ٦٠٠٦ م٢، وذلك بعدد ١٨ حالة بمركز الزرقا و ١٧ حالة أخرى بمركز كفر البطيخ ، منوهة إلى أنه تمت إزالة ٦٣ حالة منذ إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة الأربعاء الماضي .



وفى هذا السياق،، أصدرت "محافظ دمياط" تعليمات مشددة برصد أى تعديات والتعامل الحاسم معها في المهد، مؤكدة أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمامًا بالغًا وذلك للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب.