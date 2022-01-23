أياكس يفوز على ايندهوفن وينتزع صدارة الدوري الهولندي

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انتزع فريق أياكس صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه أيندهوفن 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة العشرين من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز فينورد على نيميجن 4 / 1 وتعادل هيراكليس مع جو أهيد إيجلز 1/1.

وسجل هدفي أياكس بريان بروبي ونصير مزراوي في الدقيقتين 34 و74، فيما سجل أيندهوفن ماريو جويتزة في الدقيقة 54.

ورفع أياكس رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أيندهوفن عند 46 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق فينورد على مضيفه نيميجن 4 / 1.

وسجل أهداف فينورد أوركون كوكو (هدفين) في الدقيقتين 32 من ركلة جزاء و53 فيما سجل الهدفين الآخرين علي رضا جهانبخش وجوس تيل في الدقيقتين 64 والأخيرة من المباراة، وسجل هدف نيميجن لاسه شوني في الدقيقة 17.

وشهدت المباراة طرد إيفان ماركيز لاعب نيميجن في الدقيقة 87.

ورفع فينورد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد نيميجن عند 26 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، تعادل هيراكليس مع جو أهيد إيجلز 1/1.

وتقدم هيراكليس بهدف سجله كاخ سيرويس في الدقيقة 33 وتعادل جو أهيد إيجلز عن طريق إسحاق ليدبيرج في الدقيقة 73.

ورفع هيراكليس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر كما رفع جو أهيد إيجلز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر.