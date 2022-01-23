نائب محافظ القاهرة: السيطرة على حريق بمخزن للأخشاب بحي الخليفة دون خسائر

صرحت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بأن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق نشب بمغلق خشب في "عطفة رجب" بحي الخليفة.

وأكدت عبدالمنعم أنه بمعاينة موقع الحادث تبين أن مغلق الخشب المحترق به كميات من مخلفات الأخشاب ساعدت على انتشار النيران.. مشيرة إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة؛ للحد من الحريق وعدم امتداده للأراض والمخازن المجاورة، نظرا لوجود الأخشاب، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتجري حاليا أعمال التبريد بعد تدعيم موقع الحادث بعدد من سيارات الأطفاء، ووجود جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بمكان الحادث، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق.

ولفتت إلى تحرير محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بإعداد تحرياتها في الواقعة على أن يتم الاستماع للشهود وتحديد حجم الخسائر والتلفيات.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بمحافظة القاهرة وغرفة عمليات الإطفاء بنشوب حريق بمخزن للخردة والأخشاب بحي الخليفة، وعلى الفور توجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية يرافقها طارق اليمني رئيس حي الخليفة وكافة الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي الخليفة وقيادات قسم الخليفة والدفاع المدني والمرافق؛ للتفقد والمعاينة ومتابعة عمليات إطفاء الحريق، وإزالة كل الآثار الناجمة عنه، وتقديم كافة المساعدات الطارئة، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بعد الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء وفنطاس للمياه وسيارتين إسعاف.