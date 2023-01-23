الرئيس السيسي: المشروعات القومية ليست للتفاخر أو التباهي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ليست للتفاخر أو التباهي لكن لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ71، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن الانطلاق على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية.

وذكر أن الدولة افتقدت تلك المكونات على المستوى المطلوب لتحقيق تطلعات شعبها في النمو والازدهار.

وأوضح أن أزمة الفجوة الدولارية ليست وليدة الفترة الحالية، لكن لها نمطا متكررا يمكن رصده من جانب المتخصصين وجوهرها هو ضعف القدرات الإنتاجية والتصديرية وزيادة الطلبات على السلع والخدمات.

وأكد أن زيادة الإنتاج والتصدير قضية مفصلية بالنسبة لمصر، مضيفا أن الدولة تعي ذلك وتعمل على تحقيق بأقصى جهد وطاقة.