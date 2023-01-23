 وزير الداخلية العراقي يصل ديالي لتقييم جاهزية التشكيلات في محاربة داعش وفرض الأمن والاستقرار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الداخلية العراقي يصل ديالي لتقييم جاهزية التشكيلات في محاربة داعش وفرض الأمن والاستقرار

أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 9:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 9:55 ص
وصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اليوم الاثنين إلى محافظة ديالي للاطلاع على الوضع الأمني وتقييم إجراءات التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية - في بيان لها، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" - أن وفدا أمنيا برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل إلى محافظة ديالي إلى جانب وكيل الاستخبارات ووكيل شؤون الشرطة وعدد من قادة الوزارة.

وأضاف البيان أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على عمل وإجراءات مديريات وتوابع وزارة الداخلية بالمحافظة والمستوى الفني والإداري لها، فضلا عن جاهزيتها القتالية لفرض الأمن والاستقرار بالمحافظة.

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