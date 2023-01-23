الجيش الأمريكي يعلن اعتقال قياديين اثنين من داعش في عملية شرقي سوريا

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، اعتقال قياديين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في هجوم بري، وغارة جوية، شرقي سوريا.

وذكرت القيادة - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - أن القوات نفذت غارة بطائرة هليكوبتر وهجوم بري شرقي سوريا، حيث ألقت القبض على أعضاء من تنظيم "داعش" وهما القيادي عبد الله حامد مصلح المداد الملقب (أبو حمزة السوري)، وحسام حامد السوري".

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكولونيل جو بوتشينو، "إن هذه العملية تؤكد من جديد التزامنا الثابت تجاه المنطقة، والهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي".