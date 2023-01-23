 الجيش الأمريكي يعلن اعتقال قياديين اثنين من داعش في عملية شرقي سوريا - بوابة الشروق
الإثنين 23 يناير 2023 10:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

الجيش الأمريكي يعلن اعتقال قياديين اثنين من داعش في عملية شرقي سوريا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 9:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 9:51 ص

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، اعتقال قياديين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في هجوم بري، وغارة جوية، شرقي سوريا.

وذكرت القيادة - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - أن القوات نفذت غارة بطائرة هليكوبتر وهجوم بري شرقي سوريا، حيث ألقت القبض على أعضاء من تنظيم "داعش" وهما القيادي عبد الله حامد مصلح المداد الملقب (أبو حمزة السوري)، وحسام حامد السوري".

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكولونيل جو بوتشينو، "إن هذه العملية تؤكد من جديد التزامنا الثابت تجاه المنطقة، والهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك