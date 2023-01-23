وزير الدفاع الياباني: سنتخذ تدابير لمنع مسئولي قوات الدفاع الذاتي من تسريب معلومات سرية

أكد وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، أن وزارته ستتخذ إجراءات سريعة لدراسة التدابير التي من شأنها منع مسئولي قوات الدفاع الذاتي من تسريب معلومات سرية.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي في أعقاب قيام قائد بقوة الدفاع الذاتي البحرية الشهر الماضي بتسريب معلومات سرية إلى مسئول كبير سابق بقوات الدفاع الذاتي البحرية كان قد تقاعد مؤخرا، في انتهاك لقانون سرية الدولة، ما حدا بوزارة الدفاع إلى فصله من عمله.



وقال هامادا - في تصريحات للصحفيين - "إنه طلب من مسئولي وزارة الدفاع ضمان عدم حدوث المزيد من التسريبات".



جدير بالذكر أنه بموجب قانون السرية في اليابان، يمكن أن يواجه الموظفون المدنيون وغيرهم ممن يكشفون عن معلومات حساسة مصنفة على أنها أسرار الدولة، مثل تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع ومكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.