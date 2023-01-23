وزير سنغافوري: العاملون بالمجال الصحي واجهوا صعوبات شديدة العام الماضي بسبب سلالات أوميكرون

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قال وزير الصحة السنغافوري، أونج يي كونج، اليوم الأحد إن عام 2022 كان صعبا على العاملين بالمجال الصحي، رغم أنه عام عودة الحياة لطبيعتها بالنسبة للسنغافوريين.

وأوضح أن الأطقم الطبية اضطرت للتعامل مع موجات متعددة للإصابات بكوفيد 19، بحسب صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

وقال: "إذا نظرنا إلى الوراء في العام الماضي، أصبح مجتمعنا أكثر مرونة تجاه كوفيد 19.

وأعتقد أن السنغافوريين يمكنهم أن يشعروا بأن الحياة عادت إلى طبيعتها".

وأضاف: "لكن بالنسبة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، كان العام الأصعب.

كان عليهم أن يمروا بثلاث موجات من (مكافحة) الإصابات".

وتضمنت الموجات الثلاث التي ضربت البلاد متحورات فرعية من سلالة أوميكرون سريعة العدوى .