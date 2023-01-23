 بلومبرج: التضخم في نيوزيلندا ربما وصل ذروته ويقلل من الضغط على سعر الفائدة - بوابة الشروق
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بلومبرج: التضخم في نيوزيلندا ربما وصل ذروته ويقلل من الضغط على سعر الفائدة

د ب أ
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 12:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 12:57 ص

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن التضخم في نيوزيلندا ربما يكون قد بلغ ذروته بالفعل، مما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة في الأشهر الأولى من هذا العام.

ومن المحتمل أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر7% في الربع الأخير مقارنة بالعام السابق، حسبما توقع خبراء اقتصاديون.

وسيكون ذلك أبطأ قليلا من القراءة السابقة البالغة 2ر7%، والأهم من ذلك أقل من 5ر7% التي توقعها بنك الاحتياط في أحدث توقعاته.

لكن ضعف ثقة الشركات وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وعلامات تراجع ضغوط التضخم العالمية دفعت المستثمرين إلى تسعير زيادة قدرها 50 نقطة أساس على أنها أكثر احتمالا.

وقال ساتيش رانشهود، كبير الاقتصاديين في شركة "ويستباك بانكينج": "يبدو أن التضخم قد بلغ ذروته".

وأضاف: "مع وجود علامات على أن النشاط المحلي يتباطأ، فمن المرجح أن تجعل المفاجأة الهبوطية لتوقعات بنك الاحتياط النيوزيلندي تسعير السوق يمثل أكثر نحو تحرك 50 نقطة".

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