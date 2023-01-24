أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج وحدة الحلف في النقاش الدائر حول توريد دبابات قتالية غربية الصنع إلى أوكرانيا ودعا إلى توريد المزيد من الأسلحة إلى الجمهورية السوفيتية السابقة.



وفي تصريحات لمحطة تلفزيون "فيلت" الألمانية، قال ستولتنبرج اليوم الاثنين؛ ردا على سؤال حول ما إذا كان الحلف منقسما في مرحلة حاسمة من الحرب إن الحلف به منذ بداية الحرب قبل نحو عام "مستوى غير مسبوق قط من الدعم" بما في ذلك الدعم من جانب ألمانيا.



ولفت ستولتنبرج إلى أن هناك حاليا عملية تشاور حول نوعية المعدات التي يتعين توريدها إلى أوكرانيا وقال إنه أحيانا يستغرق الأمر بعض الوقت للتشاور بشكل سري مع الحلفاء.



وردا على سؤال حول ما إذا كان سيرحب بموافقة ألمانيا على إعلان بولندا توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، قال ستولتنبرج: "رسالتي هي أن الحلفاء عليهم أن يوردوا المزيد، عليهم أن يوردوا معدات ثقيلة والعتاد وأنظمة القتال لأوكرانيا. وهذا أمر ضروري للغاية".



وأضاف أنه يرحب بكل الإعلانات المتعلقة بالدبابات القتالية من جانب الحلفاء وقال: "إذا أردنا أن نجد حلا بشكل فعلي تعيش من خلاله أوكرانيا كدولة مستقلة وحرة فإن من المهم بشكل مطلق أن نتحرك على هذا النحو".



في الوقت نفسه، قال ستولتنبرج إن أغلب الحروب تنتهي بالطبع على طاولة المفاوضات، لكن موقف أوكرانيا وما يمكنها أن تحققه، يتوقف بصورة مباشرة على موقفها في ساحة القتال.



تجدر الإشارة إلى أن هناك ضغطا كبيرا من جانب أوكرانيا والحلفاء الغربيين على ألمانيا في النقاش الدائر حول توريد دبابات قتالية إلى كييف.



وقررت الحكومة الألمانية، حتى الآن توريد ناقلات الجند المدرعة طراز "ماردر" إلى أوكرانيا لكنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن توريد دبابات ليوبارد 2.