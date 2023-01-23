قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أنشطة متنوعة لتنمية المهارات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب بكافة المجالات، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.



وأقام قسم الفنون التشكيلية بالفرع محاضرة فنية بعنوان "الفن المعاصر في الفن التشكيلي"، حاضرتها الفنانة ماريان مجدي معلم تربية فنية، ضمن نشاط نادي التذوق البصري بقصر ثقافة الإسماعيلية.



أوضحت ماريان أن الفن المعاصر يعرف الفن التشكيلي بأنه كل ما هو مأخوذ من الواقع الطبيعي، حيث تمت صياغته بطريقة جديدة، أي أنه يتشكل بشكل جديد ومختلف عن ما في الطبيعة؛ لذلك يسمى تكوين الفنان الذي يأخذ أفكاره ومفرداته جديدة من البيئة التي يعيش فيها، ووفقًا لنهجة الخاص، ويوجد العديد من لوحات من الفن التشكيلي على مر التاريخ التي أضافت إليه الكثير.



نشطت "حركة الفن المعاصر" في العالم في أعقاب إنهيار جدار برلين عام 1989، وارتبطت بتوجه عام نحو إنتاج أعمال فنية تجمع بين الفنون الأدائية، والأشكال التصويرية المركبة، واستعمال الفيديو آرت، وأعمال التجهيز في الفراغ التي تقوم على أسس فلسفية.



الفن في الأساس هو فكرة بمثابة عالم موازٍ يخاطب حواس، متمثلا بإتاحة فرصة المعايشة لعالم الفنان بشكل كامل، من خلال زوايا المختلفة للعرض، بمشاركة مجموعة من طلاب من مختلف مدراس الإسماعيلية.