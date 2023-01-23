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يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي

د ب أ
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 1:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 1:17 ص

تعادل فريق يوفنتوس مع ضيفه أتالانتا 3/3 مساء الأحد بالمرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي، والتي شهدت أيضا فوز روما على سبيزيا 2 / صفر، وأودينيزي على سامبدوريا 1 / صفر، وتعادل مونزا مع ساسولو 1/1.

وسجل أهداف يوفنتوس أنخيل دي ماريا في الدقيقة 25 من ركلة جزاء وأركاديوز ميليك في الدقيقة 34 ودانيلو في الدقيقة 65 ، فيما سجل أهداف أتالانتا أديمولا لوكمان (هدفين) في الدقيقتين الخامسة و،53 وجواكيم مايهلي في الدقيقة 46.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، كما رفع أتالانتا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن يوفنتوس كان قد تم خصم 15 نقطة من رصيده مؤخرا بسبب مخالفات وهو ما أدى لتراجعه في جدول الترتيب.


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