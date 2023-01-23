تفاصيل جديدة بشأن فعاليات الاحتفال بتتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

كشف قصر باكنجهام، عن تفاصيل جديدة بشأن الفعاليات التي ستقام خلال الاحتفال بتتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في مايو المقبل، والتي ستتنوع ما بين الظهور في شرفة القصر الملكي، وحفل موسيقي يضم عددا من النجوم العالميين، بالإضافة إلى يوم للعمل التطوعي.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية بأن مراسم التتويج ستتم في عطلة نهاية الاسبوع، وستكون تحديدا خلال الفترة من السبت الموافق السادس من مايو، وحتى الاثنين الموافق الثامن من الشهر نفسه.

وسيتم تتويج الملك والملكة في "كنيسة ويستمنستر" صباح يوم السبت، بقيادة رئيس أساقفة كانتربري. وبحسب قصر باكنجهام، فسيكون هناك "قداس مهيب، إلى جانب احتفال ومهرجان".

وسيعكس القداس "دور الملك الحالي وتطلعه إلى المستقبل، بينما يكون راسخ الجذور وشديد الالتزام بالتقاليد والمباهج الأصيلة".

وسيصل كل من تشارلز وكاميلا، إلى الكنيسة في موكب سينطلق من قصر باكنجهام، يُعرف باسم "موكب الملك"، ثم سيعودان بعد القداس إلى القصر في موكب احتفالي أكبر يُعرف باسم "موكب التتويج"، حيث سينضم إليهما أعضاء آخرون من العائلة المالكة.

وفي القصر، سينضم إلى تشارلز وكاميلا أفراد من العائلة بالشرفة لاختتام الفعاليات الاحتفالية لليوم.

ولم يحدد القصر الملكي أفراد العائلة الذين سيظهرون في "موكب التتويج" أو في الشرفة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا".

ثم سيشهد يوم الأحد مشاركة مجموعة من "رموز الموسيقى العالميين والنجوم المعاصرون"، الذين سينزلون إلى قلعة وندسور لحضور حفل التتويج الذي سيتم بثه على الهواء مباشرة على شبكة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وسيتم اختيار عدة آلاف من الأشخاص للحصول على اثنين من التذاكر المجانية، من خلال اقتراع وطني تقيمه هيئة الإذاعة البريطانية.

وسيكون من بين الحضور مجموعة من المتطوعين التابعين لجمعيات خيرية خاصة بالملك والملكة.

وأعلن قصر باكنجهام أن العرض سيتضمن أوركسترا من الطراز العالمي ستقدم مقطوعات موسيقية مفضلة بحضور "بعض أكبر الفنانين في العالم، إلى جانب فنانين من عالم الرقص".

وسيتم تعزيز العروض من خلال الإخراج والتنظيم المسرحي، بالإضافة إلى مؤثرات موجودة في الحديقة الشرقية للقلعة، كما ستتضمن مجموعة مختارة من تسلسل الكلمات المنطوقة التي سيقدمها نجوم المسرح والشاشة.

كما ستظهر جوقة التتويج، وهي مجموعة متنوعة سيتم تكوينها من جوقات مجتمعية ذات اهتمام بالغ في البلاد ومغنين من الهواة من جميع أنحاء المملكة المتحدة، مثل جوقات خاصة باللاجئين، وجوقات من هيئة الصحة الوطنية البريطانية، ومجموعات غنائية من مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا (إل جي بي تي)، وجوقات غنائية من الصم.

وسوف يروي فيلم وثائقي جديد، يستكشف تشكيل جوقة التتويج، قصصا للأشخاص الذين يمثلون الوجوه والأصوات العديدة في البلاد.

وستظهر جوقة التتويج إلى جانب "الجوقة الافتراضية"، المكونة من مغنين من جميع أنحاء الكومنولث البريطاني، لتقديم عرض خاص ليلا.

وقال القصر إنه من المتوقع إقامة آلاف الفعاليات في الشوارع والحدائق والمتنزهات العامة، في كل ركن من أركان المملكة المتحدة.

وقد تم تخصيص يوم الاثنين، وهو يوم العطلة المصرفية، للعمل التطوعي، وتم وصفه بأنه سيكون "يوم المساعدة الكبيرة".

وقال القصر إنه تكريما للخدمة العامة الخاصة بالملك، فإن المساعدة الكبيرة "سوف تشجع أفراد الشعب على محاولة التطوع بأنفسهم والانضمام إلى العمل الذي يتم القيام به لدعم مناطقهم المحلية".

جدير بالذكر أن الهدف من اليوم هو استخدام التطوع للجمع بين المجتمعات وعمل إرث تطوعي دائم من خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بمراسم تتويج الملك.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، إنه من المتوقع أن يزور عشرات الآلاف من الأشخاص لندن لتجربة حضور مراسم التتويج.

ومن جانبها، قالت وزيرة الثقافة، ميشيل دونيلان، إن التتويج يعد "علامة فارقة في تاريخ المملكة المتحدة والكومنولث"، مضيفة أن عطلة نهاية الأسبوع التي ستتضمن مراسم التتويج ستجمع الأفراد سويا معًا للاحتفال "بمزيج من التقاليد والحداثة والثقافة والمجتمع الذي يجعل بلادنا عظيمة".