ارتفاع قياسي في عدد المستفيدين من الإعانات الحكومية في بريطانيا

وصل اعتماد البريطانيين على الإعانات والمنافع التي تمنحها الدولة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث توصلت دراسة إلى أن أكثر من نصف الأسر تحصل من الحكومة على إعانات أكثر مما يدفعونه كضرائب، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاثنين.

وأظهر تحليل صادر عن معهد "سيفيتاس" لبيانات مكتب الإحصاء الوطني خلال عامي 2020 و2021 رقما قياسيا بنسبة 54.2% من الأفراد -أو 36 مليون شخص- يعيشون حاليا ضمن أسر حصلت على قدر من الإعانات أكبر من حجم الضرائب التي ساهموا في دفعها، وتشمل الإعانات خدمات غير نقدية مثل خدمات هيئة الصحة الوطنية والخدمات التعليمية.

ويقول معدو التحليل تيم نوكس ودانييل ليلي، إن "نسبة الاعتماد الصافي" على الإعانات كانت الأعلى على الإطلاق.

وشهد حجم الإعانات التي حصل عليها المستفيدون تراجعا مطردا منذ عام 2011، حيث تراجع من 52.5% ليصل إلى 47.5% خلال عامي 2019 و2020، إلا أنه زاد خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا نتيجة لزيادة المساعدات.