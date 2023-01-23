عقد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي جلسة مباحثات بالقاهرة، بحضور رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشيخ خالد بن هلال المعولي.



وتناولت الجلسة دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في التعامل مع كافة المستجدات والتطورات على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن مناقشة الأزمات المتلاحقة التي يمر بها العالم العربي في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بدورها على أمن الغذاء والطاقة بالعالم، كما تم بحث نتائج الجلسة العامة للبرلمان العربي التي عقدت أمس.



وأعرب رئيس البرلمان العربي عن بالغ سعادته وتقديره للقاء رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان، مؤكدا أن سلطنة عمان تحتل مكانة مرموقة في قلب أمتنا العربية فهي دولة ذو إسهامات حثيثة ولديها دور هام في تعزيز التضامن العربي ومنظومة العمل العربي المشترك، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وبدوره أشاد الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان بالدور الهام الذي يقوم به البرلمان العربي باعتباره ذراع هام من أذرع العمل العربي المشترك وآلية برلمانية تنقل صوت ونبض المواطن العربي .



وثمن المعولي الخطوات الرائدة التي ينتهجها رئيس البرلمان العربي، والرؤية المستنيرة لتدعيم مسيرة البرلمان العربي من خلال إطلاق الكثير من المبادرات الهامة والاستراتيجيات الرامية لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على المستوى البرلماني.