وزير النقل: 25% مكاسب يحققها تشغيل قطار تالجو

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن لجنة مشكلة من الوزارة وهيئة السكة الحديد قيّمت المكاسب التى يحققها قطار تالجو بعد تشغيله بقيمة 25 % أرباح.

وأضاف خلال رحلة من القاهرة إلى الإسكندرية بقطار تالجو، أجراها مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أنه مع بداية تشغيل قطار تالجو تم حجز جميع مقاعد الدرجة، و60% في الدرجة الثانية، مؤكدا أنه سيتم زيادة أعداد عربات الدرجة الأولى في قطار تالجو لاستيعاب حجم الإقبال عليه.

وأوضح أنه لم يتم إلغاء القطار العادي أو زيادة سعر التذكرة، ومن الوارد زيادة سعر تذكرة قطار تالجو وفقا لاقتصاديات السوق وأسعار السولار.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة حافز قائد قطار تالجو والكمسري والموظفين نظرا لتأديتهم جهودا أكبر في تقديم الخدمة.

ولفت وزير النقل، إلى أنه ستتم خلال شهر يوليو المقبل دراسة حجم الإنفاق والواردات في قطار تالجو لتحديد سعر التذكرة، موضحا أن الراكب الأجنبي عندما يحجز في قطار النوم أو تالجو يضع كارت الفيزا فيتم سحب الدولار أو ما يوازي سعره حسب سعر التذكرة.

ونوه بأن الراكب الذي يتعدى الستين عاما يدفع 50 % من قيمة تذكرة القطار أما فوق الـ 65 عاما فيركب مجانا، مضيفا أن الدولة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي تتحمل تكلفة تذكرة الراكب الذي يتعدى 65 عاما.

واستطرد أن ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم تتحمل وزارة التضامن 50 % من قيمة تذاكرهم في القطارات.

وشدد وزير النقل، على أنه تم توفير أتوبيسات مجانا لأهالي سكان المستقبل والعبور وبدر لخدمة ركاب القطار الخفيف، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي يهدف لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة التى أنشأت بدون وسائل مواصلات والربط مع العاصمة الإدارية.

وأردف أن القطار الكهربائي الخفيف مع بداية تشغيله لا يحقق أي أرباح، موضحا أنه مع تشغيل العاصمة الإدارية بشكل كامل سينعكس على حجم الحركة بالقطار الكهربائي الخفيف.