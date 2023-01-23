السنغال وكوت ديفوار يتأهلان دور الـ8 ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين

تأهل منتخبا السنغال وكوت ديفوار إلى دور الـ8 ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين المقامة في الجزائر، عقب فوزهما على الكونغو الديمقراطية 3 / صفر، وأوغندا 3 / 1، على التوالي مساء الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وتصدر منتخب السنغال المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، متقدما بنقطتين على منتخب كوت ديفوار الذي خطف المركز الثاني من نظيره منتخب أوغندا بفارق الأهداف، فيما تذيل منتخب الكونغو الديمقراطية المجموعة بنقطتين.

وفي دور الـ8 ، تلتقي السنغال مع موزمبيق، بينما تصطدم كوت ديفوار بمنتخب الجزائر البلد المنظم.

وعلى ملعب 19 مايو 1956 بمدينة عنابة شرقي الجزائر، فاز منتخب السنغال على الكونغو الديمقراطية بثلاثية نظيفة.

أحرز عصمان ديوف، الهدف الأول في الدقيقة 23. ثم تعقدت مهمة الكونغو الديمقراطية بعد طرد مدافعه كيفين مونديكو في الدقيقة 35، بعد عرقلة واضحة لأحد مهاجمي السنغال.

واستفاد المنتخب السنغالي من هذا التفوق العددي في الشوط الثاني، وترجم سيطرته بمضاعفة النتيجة أولا في الدقيقة 74 عن طريق باب ديالو، قبل أن يسجل الحارس سيادي نجوسيا باجيو بالخطأ ضد مرماه الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وانتزع منتخب كوت ديفوار بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة من منافسه أوغندا بعدما تغلب عليه 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب " نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية.

سجل أهداف كوت ديفوار سانكارا كاراموكو، وفينيو اوثرو، وأوبان كوامي في الدقائق 12 و27، و78 على الترتيب، فيما أحرز موزيس ويسوا الهدف الوحيد لأوغندا من ركلة جزاء في الدقيقة 34.