طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، و تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 10

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 10

دمياط 20 11

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 8

السويس 21 11

العريش 19 9

رفح 19 9

رأس سدر 22 10

نخل 18 6

كاترين 18 1

الطور 23 12

طابا 20 10

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 11

السلوم 19 11

سيوة 21 6

رأس غارب 23 13

الغردقة 25 13

سفاجا 25 13

مرسى علم 26 14

شلاتين 26 17

حلايب 24 16

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 13

الفيوم 21 8

بني سويف 21 7

المنيا 21 6

أسيوط 22 7

سوهاج 22 6

قنا 24 8

الأقصر 25 8

أسوان 26 10

الوادى الجديد 24 5

أبوسمبل 25 10