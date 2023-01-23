 نائب محافظ قنا يشهد ختام تدريب مهارات التخطيط الاستراتيجي لبرنامج تنمية الصعيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب محافظ قنا يشهد ختام تدريب مهارات التخطيط الاستراتيجي لبرنامج تنمية الصعيد

حمادة عاشور
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 11:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 11:40 ص
شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الاثنين، ختام تدريب مهارات التخطيط الاستراتيجي ومهارات الاتصال والعمل الجماعي لرؤساء القرى ومديري المناطق الصناعية والذي عقد بالنادي الاجتماعي في مدينة قنا، وذلك بحضور الدكتور محمد كمال مسؤول بناء القدرات لوحدة التنفيذ المحلية لتنمية صعيد مصر، والدكتور مصطفى حسين القائم على التدريب.

وقال نائب محافظ قنا، إن التدريب يأتي ضمن خطة بناء القدرات ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والتي تهدف إلى تطوير الإدارة المحلية وبنيتها الأساسية، والعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال التطوير المؤسسي، ونظم العمل، وتنمية القدرات المحلية، لذا تستهدف البرامج التدريبية التي يقوم بها لرفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية وامتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل.

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