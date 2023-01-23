روسيا: نقدر موقف جنوب إفريقيا «المسؤول» من الوضع في أوكرانيا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن تقدير بلاده لموقف جنوب إفريقيا بشأن الوضع في أوكرانيا، قائلا "إن الموقف من الأزمة يظهر مدى الانفتاح والمسؤولية التي تتمتع بها السياسة الدبلوماسية لجنوب إفريقيا".

وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الجنوب إفريقي ناليدي باندور، ونقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن موسكو أيدت في ربيع عام 2022 مقترحات أوكرانيا لإجراء محادثات بشأن حل النزاع، لكن نظام كييف رفض في النهاية الاتفاق المحتمل بناءً على أوامر من الغرب.

وأكد أن روسيا ستعمل بنشاط على تعزيز تطبيع الوضع في بؤر التوتر في إفريقيا من خلال تعزيز قدرات قوات حفظ السلام للدول الإفريقية، لافتا إلى أنه من بين الموضوعات التي نوقشت خلال المحادثات في جنوب إفريقيا، قضايا تسوية النزاعات في محيط البحيرات الإفريقية الكبرى بجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وجنوب السودان وشمال موزمبيق.

ومن ناحية أخري، اعتبر وزير الخارجية الروسي أن واشنطن تتخطى كل الحدود بتهديداتها للدول الأخرى التي تتعاون مع روسيا، مضيفا أن الولايات المتحدة تستخدم عدة أساليب، من بينها توجيه تهديدات مباشرة إلى شخصيات سياسية من الدول المتعاونة مع روسيا ويمتلكون حسابات مصرفية أمريكية، وكذلك أولئك الذين يدرس أولادهم في الجامعات الأمريكية.

وكان وزير خارجية جنوب إفريقيا قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده لا تدعم أي طرف في الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك على الرغم من ضغوط الغرب.

جدير بالذكر أن روسيا تدرب قوات حفظ السلام الإفريقية في مؤسساتها التعليمية، وتساعد في تجهيز بعثات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والمنظمات الأخرى.