انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 35 ألفا و641 سريرا

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية، بلغ 35 ألفا و641 سريرا في 21 يناير، مقارنة بـ 36 ألفا و229 سريرا في اليوم السابق له.

واستقر معدل نقل المرضى إلى المستشفيات دون تغيير عند 2ر5%، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وشملت هذه الأعداد، المرضي الذين تم نقلهم للمستشفيات بحالات غير مرض كوفيد.

وسجلت ولاية نورث كارولينا أعلى نسبة إشغال لأسرة مرضى كوفيد-19 الذين ثبت إيجابية إصابتهم بنسبة 8ر10% تلتها ولاية ديلاوير بنسبة 9ر9%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 ،وهو 3451 سريرا، تلتها نيويورك بـ 3392 سريرا.