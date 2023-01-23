 مصرع تباع صدمته سيارة نقل بالواحات - بوابة الشروق
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مصرع تباع صدمته سيارة نقل بالواحات

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 12:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 12:56 ص

لقى تباع مصرعه، بعدما صدمته سيارة نقل بمقطورة أثناء رجوعها إلى الخلف داخل محجر بطريق الواحات في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اصطدام سيارة نقل بمقطورة أحد الأشخاص داخل محجر بطريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أثناء قيام "السيد. ر"، 21 عاما، تباع، بوضع حجر خلف سيارة نقل مقطورة التى يعمل عليها؛ لمنع نزوح السيارة للخلف، إلا أن المقطورة اصطدمت بجسده، مما تسبب في وفاته متأثرا بإصابته التي لحقت به، ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى الواحات المركزي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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