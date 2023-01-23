جدل بين الاشتراكيين الفرنسيين بشأن السباق على رئاسة الحزب

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يتواصل الجدل بين الاشتراكيين الفرنسيين في الوقت الذي يحاولون فيه انتخاب زعيم جديد للحزب، حيث ادعى أحد المرشحين الاثنين حدوث مخالفات في عملية التصويت ورفض الاعتراف بالهزيمة.

وقال الاشتراكيون اليوم الأحد إن لجنة داخلية أكدت فوز أوليفييه فوري بزعامة الحزب بهامش ضئيل. ويشغل فوري حاليا منصب السكرتير الأول.

إلا أن منافسه نيكولا ماير روسينول، عمدة روان في منطقة نورماندي، لا يزال يعترض على نتائج تصويت أعضاء الحزب.

وقد أعلن الحزب بالفعل فوز فوري يوم الجمعة، إلا أن ماير روسينول رفض الاعتراف بالهزيمة بسبب مزاعم حدوث مخالفات وطالب بتأسيس لجنة انتخابية.

واجتمعت اللجنة في نهاية الأسبوع وأكدت فوز فوري بنسبة 09ر51% من الأصوات، إلا أن ماير روسينول انتقد عمل اللجنة ورفض النتيجة مجددا.

وطالب بعقد اجتماع غدا الاثنين.