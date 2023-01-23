التشيك: ارتفاع حاد في عدد المهاجرين غير الشرعيين خلال 2022

أفاد متحدث باسم الشرطة التشيكية في العاصمة براغ، اليوم الإثنين، بأن عدد الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني خلال العام الماضي ارتفع بأكثر من الضعف ليصل إلى 29.235 شخصاً.

وبلغ عدد الذين دخلوا البلاد خلال عام 2021، أثناء سريان قيود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لبعض الوقت، 11.170 شخصا، ووفي العام الماضي دخل البلاد نحو 21 ألفا من السوريين الراغبين في السفر إلى أوروبا الغربية.

ووفقا للأعداد التي أعلنتها وزارة الداخلية، تقدم 1694 مهاجرا فقط، من بينهم 50 سوريا، بطلب لجوء في جمهورية التشيك نفسها.

يشار إلى أنه لا يتعين على اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا التقدم بطلب للحصول على اللجوء ولكن يتم منحهم وضع حماية خاص.

واحتجزت السلطات 277 مشتبها بهم في الاتجار بالبشر خلال عام 2022، أي أكثر من أربعة أضعاف ذلك العدد في عام 2021.

وفي سبتمبر من العام الماضي، فرضت جمهورية التشيك عمليات تفتيش على حدودها مع سلوفاكيا التي يبلغ طولها 250 كيلومترا، مشيرة إلى أن سبب ذلك هو زيادة أنشطة تهريب المهاجرين على طريق غرب البلقان.