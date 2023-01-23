 جنوب أفريقيا تدافع عن مناوراتها البحرية المقررة مع الصين وروسيا - بوابة الشروق
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جنوب أفريقيا تدافع عن مناوراتها البحرية المقررة مع الصين وروسيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 10:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 10:46 ص

دافعت جنوب أفريقيا عن مناوراتها البحرية المقررة مع روسيا والصين الشهر المقبل، وذلك في ظل انتقادات بسبب موقفها غير الواضح بشأن الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزارة الدفاع قالت إنها أجرت مناورات عسكرية مماثلة مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا بدون أن تؤدي إلى "ضجة".

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: "جنوب أفريقيا، مثل أي دولة مستقلة وذات سيادة، لديها الحق في إقامة علاقات خارجية متوافقة مع علاقتها الدبلوماسية ومصالحها الوطنية".

وأوضحت أن المناورات تهدف "لتعزيز العلاقات القوية بين جنوب أفريقيا وروسيا والصين".


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